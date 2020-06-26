Самара, , 11:19 — REGNUM Два большегруза столкнулись на трассе М-5 в Самарской области. Об этом 26 июня сообщает пресс-служба МВД по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, дорожное происшествие произошло днем 25 июня в Камышлинском районе.

По предварительным данным, грузовик «Скания», за рулем которого находился водитель 1967 года рождения, ехал в сторону г. Самары со стороны Уфы. В какой то момент мужчина не справился с управлением и наехал на стоящий грузовик «Вольво», за рулем которого находился мужчина 1978 года рождения.

В этой аварии пострадал водитель автомашины «Скания». Его доставили в больницу. В настоящее время стражи порядка устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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