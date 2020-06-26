Тбилиси, , 11:08 — REGNUM Двух человек в Грузии по подозрению в изготовлении фальшивых справок на право получить компенсацию за потерю работы из-за распространения коронавируса задержали сотрудники следственной службы министерства финансов страны. Об этом 26 июня сообщила пресс-служба ведомства.

Потерявшим работу в Грузии во время карантина, введенного для профилактики эпидемии SARS-CoV-2, правительство решило выплачивать по 300 лари (почти $100) в течение шести месяцев.

По версии следователей, обвиняемые изготовляли для «клиентов» справки, что они работали до апреля 2020 года, в фирме, занимающейся продажей ювелирных изделий.

Сообщается, что выявлено пять случаев изготовления фальшивых справок. Следователи полагают, что за каждую злоумышленники получали по 100 лари (около $30). Возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов или бланков». Обвиняемым грозит до трех лет лишения свободы.