Санкт-Петербург, , 11:01 — REGNUM В Санкт-Петербурге объявлен в розыск мужчина, который в парке Александрино на юго-западе города несколько раз ударил ножом пенсионерку и похитил ее сумку. Женщина спустя сутки умерла в больнице. О поиске злоумышленника 26 июня сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Подозреваемый в убийстве ГСУ СКР по СПб

Нападение на 75-летнюю женщину было совершено днем 23 июня в парке Александрино в Кировском районе города. Неизвестный мужчина нанес удары ножом в область живота пожилой женщине. Пострадавшая была госпитализирована с множественными колото-резаными ранениями в крайне тяжелом состоянии. Несмотря на вовремя оказанную медицинскую помощь, пенсионерка скончалась.

«По данному факту СУ УМВД по Кировскому району г. Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») и по части 2 статьи 162 УК РФ («Разбой»)», — отметили в ведомстве.

Материалы по данному факту переданы в органы СКР. А полиция объявила в розыск злоумышленника. Согласно данным с камер наружного видеонаблюдения, нападавший незадолго до случившегося приставал к прохожим. На вид мужчине от 40 до 55 лет, коротко стрижен, с сединой. Был одет в темно-синие джинсы, черную кожаную куртку.

«Уважаемые граждане, если вы или ваши близкие обладают информацией, способствующей розыску или установлению личности разыскиваемого мужчины, обращайтесь в полицию по телефонам «02», «112», 573−21−77, а также +79 118 398 774», — говорится в сообщении ведомства.