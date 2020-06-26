Чебоксары, , 10:49 — REGNUM Следственными органами СКР по Чувашии возбуждено ещё два уголовных дела в отношении бывшего заместителя председателя Кабинета министров республики — министра экономического развития Владимира Аврелькина, который ранее получил реальный срок за злоупотребление полномочиями. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Новые дела расследуются на основании материалов, представленных УФСБ. Бывшего чиновника подозревают в совершении преступлений, предусмотренных чч. 3, 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество с использованием служебного положения, совершенное в крупном и особо крупном размерах»).

Следствие полагает, что в декабре 2017 в Чебоксарах фигурант уголовного дела получил 2 млн рублей от представителя строительной фирмы за оказание содействия в получении компанией субсидии. По данным правоохранителей, речь идёт о возмещении части затрат по уплате аванса при заключении договора лизинга в рамках программы экономического развития Канаша.

«Кроме того, в ноябре 2018 года Аврелькин получил еще 1 млн рублей от того же лица за общее покровительство, а также создание перед руководством региона благоприятного отношения к нему и подконтрольной ему организации. При этом в обоих случаях подозреваемый фактически не намеревался совершать в пользу указанного лица каких-либо действий», — говорится в сообщении правоохранительного ведомства.

В следственном управлении уточняют, что данные эпизоды выявлены в ходе расследования уголовного дела в отношении представителя строительной фирмы по признакам преступлений, предусмотренных ст. 291 УК РФ («Дача взятки» — два эпизода) и ст. 159 УК РФ («Мошенничество» — четыре эпизода), в том числе по фактам совершения им в 2015—2018 годах мошеннических действий, повлекших причинение ущерба на 12,5 млн рублей.

Расследование уголовных дел продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Аврелькин был арестован 14 декабря 2018 года. Следствие его обвинило в необоснованном предоставлении субсидии двум коммерческим организациям в виде возмещения части затрат по приобретению оборудования. Нанесённый бюджету ущерб оценён в сумму 23,8 млн рублей, он был возмещён при предварительном следствии. Действия фигуранта уголовного дела суд первой инстанции квалифицировал по ч. 3 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»), назначив 4,5 года лишения свободы в колонии общего режима. По уголовному делу также признаны виновными и иные лица.

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