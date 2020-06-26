Киев, , 10:44 — REGNUM Взрыв газа в девятиэтажном доме в Киеве мог произойти из-за несоблюдения технологий проверки счётчиков, заявил заместитель главы МВД Антон Геращенко 25 июня в эфире телеканала «1+1».

Чиновник отметил, что в данном деле пока что нет подозреваемых.

«Но основная версия, по которой работает прокуратура вместе с полицией — это проверка соблюдения технологий поверки счётчиков сотрудниками компании «Киевгоргаз», — рассказал Геращенко.

По его словам, ранее жители дома жаловались на запах газа, после того, как газовые счётчики были заменены на специальные трубочки.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июня 2020 года спасатели в Киеве завершили разбирать завалы рухнувшего подъезда. Под обломками нашли тела пяти жертв взрыва.

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