Джидинский район, Бурятия, , 10:37 — REGNUM Глава села в Джидинском районе Бурятии стал фигурантом уголовного дела по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по республике.

В марте 2020 года в сельское поселение был направлен осуждённый для отбывания наказания в виде 200 часов обязательных работ. Однако отработав несколько дней он попросил главу администрации села помочь, поскольку собирался ехать в другой город.

Согласившись, тот сам заполнил документ о том, что осуждённый полностью отработал наказание, заверив его печатью и подписью. Затем в мае он отправил документ в уголовно-исполнительную инспекцию для снятия осуждённого с учёта. При этом последний к этому времени уже был в другом регионе.

Нарушение было вскрыто сотрудником органов внутренних дел. В настоящее время расследование преступления продолжается.

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