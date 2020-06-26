Ижевск, , 10:37 — REGNUM В Удмуртии завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летней женины по ст. 106 УК РФ («Убийство матерью новорожденного ребенка»). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Тело новорождённого было обнаружено 15 апреля около одного из домов в посёлке Балезино.

По данным следствия, обвиняемая никому не сообщала о совей беременности. Почувствовав начало родов, она вышла на улицу и дошла до площадки у запасного выхода Дома культуры. Там она родила ребенка и положила его в пакет. Оставив пакет в кустарнике, женщина ушла домой. При этом других детей у женщины нет.

«Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти новорожденного ребенка явилось общее переохлаждение организма», — отметили в ведомстве.

В рамках расследования проведен осмотр места происшествия, опрошены свидетели, на месте проверены показания обвиняемой, проведены медицинская и молекулярно-генетическая судебные экспертизы. Женщина полностью признала свою вину. Свой поступок она объяснила тяжелым материальным положением и неустроенностью личной жизни. В управлении подчеркнули, что за данное преступление предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте текущего года в Ростовской области вынесен приговор женщине, бросившей своего новорождённого ребёнка в кустах. Морозовский районный суд приговорил женщину к условному сроку в виде двух лет и четырёх месяцев. У подсудимой уже было двое детей.