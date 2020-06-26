Тбилиси, , 10:38 — REGNUM Среди задержанных по делу о гибели в Грузии 19-летнего футболиста Георгия Шакарашвили есть два регбиста. Об этом агентству «ИнтерпрессНьюс» 26 июня рассказал адвокат задержанных Васил Мамулашвили.

Как рассказал юрист журналистам, его клиентов задержали несколько часов назад. Один из них был водителем одного автомобиля, проходящего по делу, другой — пассажиром той машины. По предварительной информации, задержанных обвиняют в незаконном лишении свободы.

Напомним, тело Шакарашвили было обнаружено спасателями-водолазами в реке 22 июня после четырех дней поисков. Известно, что перед гибелью у футболиста был конфликт на вечернике. Ранее сообщалось, что по делу задержаны 17 человек, опрошены 50.

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