Хабаровск, , 10:39 — REGNUM Посёлки в Хабаровском крае атакуют тигры и медведи. Пока жертвами хищников становятся куры и собаки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве природных ресурсов региона.

Читайте также: На Сахалине ликвидирован медведь, убивший пожилую женщину

Дикие звери дважды за неделю заходили в посёлки края. Гималайский медведь в одном из населённых пунктов убил несколько кур, забравшись в курятник в отдалённом населённом пункте. В другом селе тигр убил и съел собаку.

Хищники вернулись в естественную среду без вмешательства человека, отстреливать их не пришлось. Специалисты продолжают наблюдение.

С начала 2020 года оперативные группы выезжали по сигналам по поводу выхода тигров и медведей к людям 105 раз. 33 вызова завершились подтверждением конфликтных ситуаций.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине ликвидировали медведя, убившего пожилую женщину.