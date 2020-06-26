Кабанский район, Бурятия, , 10:25 — REGNUM В Бурятии предотвращено незаконное строительство завода по розливу воды на озере Байкал. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Байкальской природоохранной прокуратуры, суд признал отсутствующим права собственности на три участка земли ООО «Колодец земли», учредителем которого является Пекинская холдинговая компания.

Земли в Кабанском районе были предоставлены в частную собственность ещё в 2006 году. При этом они пересекаются с лесным фондом государства, а один расположен в 10 метра от озера, хотя по закону 20-метровая полоса берега не подлежит отчуждению в частную собственность и считается общедоступной.

«Предоставление участков осуществлено с нарушением запрета на оборот земель центральной экологической зоны байкальской природной территории, являющейся частью территории, включенной в список Всемирного наследия Юнеско. Спорные земельные участки относятся к исключительной федеральной собственности», — отметили в прокуратуре.

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