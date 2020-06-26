Сана, , 10:27 — REGNUM Вооруженные силы Йемена, лояльные Саудовской Аравии, окружили город Аль-Хазм, расположенный в провинции Аль-Джавф. Об этом 26 июня сообщают местные СМИ.

По данным журналистов, город находится под контролем повстанцев-хуситов, контролирующих также большую часть государства, включая столицу. Повстанцы пока не прокомментировали данную ситуацию.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вмешалась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.