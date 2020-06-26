Соледар, ДНР, , 10:19 — REGNUM За минувшие сутки украинские силовики четыре раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 57 единиц боеприпасов, сообщили 7 мая в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Так, на горловском и донецком направлениях украинские формирования выпустили в общей сложности две мины калибра 82 мм, применили вооружение БМП, гранатомёты РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны ВСУ оказались следующие районы/населённые пункты: Доломитное, Спартак, Донецк (терминал аэропорта), Александровка», — сказано в сообщении.

Жертв среди мирных жителей и разрушений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель России в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Борис Грызлов заявил, что цель Украины на переговорах не уладить конфликт, а любой ценой сохранить антироссийские санкции.

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