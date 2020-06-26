Барнаул, , 10:15 — REGNUM В Алтайском крае продолжают ежедневно выявлять десятки новых носителей коронавируса. По данным оперативного штаба, на 26 июня общее их число составляет уже 3676 человек (в том числе 374 ребенка до 17 лет включительно), причём 76 из них добавились только за последние сутки.

Выписаны по выздоровлении 2580 пациентов. Вместе с тем в инфекционных отделениях находятся сейчас 78 тяжелобольных, к аппарату ИВЛ подключены 24 человека.

«За весь период скончались 63 человека, в том числе 30 случаев от COVID-19, 30 случаев — иные причины смерти, три случая находятся на экспертизе. За прошедшие сутки смертей не было», — сказано в официальном сообщении.

Как уже сообщало ИА REGNUM, большой прирост числа новых носителей коронавируса происходит за счёт вспышек SARS-CoV-2 в медицинских и социальных учреждениях. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и алтайский спикер Александр Романенко перешли в режим самоизоляции из-за носителей коронавируса, выявленных в их окружении.

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