Чебоксары, , 10:14 — REGNUM В Чувашии вынесен приговор 34-летнему жителю одного из сёл Шемуршинского района, которого обвиняли в нападении с ломом на полицейского. Суд оштрафовал его на 30 тыс. рублей, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по республике.

По данным правоохранителей, 8 марта 2020 года полицейские в рамках проверки оперативной информации о краже прибыли по месту жительства обвиняемого и сообщили о причинах своего приезда. В ведомстве отмечают, что на тот момент фигурант уголовного дела находился в состоянии алкогольного опьянения.

«В ответ он схватил металлический лом и стал высказывать угрозы нанесения удара. Когда сельчанин попытался ударить ломом полицейского, его напарник успел среагировать и пресечь противоправные действия», — говорится в сообщении.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ («Угроза применения насилия в отношении представителя власти»), назначив 30 тыс. рублей штрафа. Приговор не вступил в законную силу.

Отметим, что ранее в Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего жителя села Батырево, которому предъявлено обвинение по аналогичной статье. Следствие полагает, что вечером 7 апреля 2020 года злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения в отделе полиции, вёл себя агрессивно и ударил одного из правоохранителей. Дело направили в суд.