Иркутск, , 10:05 — REGNUM С наступлением жары в Иркутской области возобновились лесные пожары. По данным спасателей, сегодня, 26 июня, режим чрезвычайной ситуации введён в лесах Жигаловского и Усть-Кутского районов.

Всего по состоянию на утро 26 июня на территории Иркутской области действует 21 природный пожар. В их ликвидации задействовано 344 человека и 63 единицы техники. Сотрудниками лесоохраны составлено девять протоколов за нарушения правил пожарной безопасности в лесах. С начала пожароопасного периода составлен 691 протокол.