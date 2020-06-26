Москва, , 09:57 — REGNUM Трое неизвестных угнали на юго-востоке Москвы автомобиль BMW Х5, сообщает 26 июня ТАСС.

Инцидент произошёл на улице Южнопортовая. Возле одного из домов трое неизвестных завладели иномаркой, принадлежавшей пенсионерке 1963 года рождения, но находившейся в пользовании у другого лица. Преступники скрылись, полиция проводит проверку.

Как сообщало ИА REGNUM, двух злоумышленников, подозреваемых в угоне автомобиля ВАЗ-2111, задержали в городе Ряжске Рязанской области.

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