Тбилиси, , 09:57 — REGNUM Полиция в Грузии задержала 17 человек в ходе расследования дела о гибели 19-летнего футболиста Георгия Шакарашвили. Об этом 26 июня сообщает «Общественное телевидение» со ссылкой на МВД Грузии.

Спортсмен пропал 18 июня. После четырех дней поисков его тело достали водолазы из реки Арагви. У погибшего футболиста зафиксированы многочисленные травмы, нанесенные тупыми предметами.

По данным журналистов, всем 17 задержанным предъявлено обвинение по статье «Насилие». Также было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное лишение свободы». Сообщается, что было опрошено около 50 свидетелей.

Стоит отметить, что по предварительной информации, Шакарашвили накануне своей гибели был на вечернике на даче по случаю дня рождения подруги. Там у него была ссора, после которой он с несколькими своими друзьями покинул место праздника.

В деле также фигурируют два автомобиля, на которых якобы несколько человек с металлическими битами догнали молодых людей, ушедших с вечеринки.

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