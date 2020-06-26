Банда-Ачех, Индонезия, , 09:49 — REGNUM Землетрясение магнитудой 3,1 произошло в индонезийской провинции Ачех, сообщает Detik.

В агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии подтвердили, что землетрясение произошло 25 июня 2020 года около 23:51 по местному времени.

«Эпицентр землетрясения находился в море в 14 км к юго-востоку от Сабанга на глубине 14 км», — говорится в заявлении агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии, опубликованном в Twitter.

Напомним, Индонезия расположена в районе мощного тектонического разлома, в сейсмически активной зоне земного шара.