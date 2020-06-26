Ульяновск, , 09:47 — REGNUM В Ульяновской области 21-летний житель осуждён за совершение двойного убийства, оставив в живых четырёхлетнего ребёнка. Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.

По данным правоохранителей, преступление совершено вечером 25 октября 2019 года в одном из сёл Старокулаткинского района, во дворе жилого дома. Следствием установлено, что фигурант уголовного дела несколько раз ударил топором хозяина жилища, а когда из дома вышел знакомый потерпевшего, ставший свидетелем, то мужчина догнал его у калитки и нанёс ему несколько смертельных ударов топором. Находившегося в доме четырёхлетнего мальчика он оставил в живых.

Трупы мужчин обнаружили 28 октября, подозреваемого задержали в тот же день.

«В ходе допросов он пояснил, что потерпевший задолжал ему 57 тыс. рублей и длительное время не отдавал, в связи с чем он решил его убить», — говорится в сообщении ведомства.

Суд признал злоумышленника виновным в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух лиц, с целью скрыть другое преступление»), п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»). Ему назначено 18,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области вынесен приговор 43-летнему мужчину, которого обвинили в убийстве матери. Следствием установлено, что он её задушил руками из-за отказа дать деньги на спиртное.

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Напомним, также в Ульяновской области вынесен приговор 22-летнему студенту, которого обвинили в убийстве первокурсника.

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