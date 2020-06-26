Нью-Дели, , 09:34 — REGNUM За прошедшие два дня в Индии на территории штатов Бихар и Уттар-Прадеш от ударов молний погибли 110 человек. Об этом 26 июня сообщает департамент по борьбе со стихийными бедствиями.

При этом ранее стало известно, что количество погибших от ударов молний в штате Бихар стало составлять 83 человека. Также в штате Уттар-Прадеш 24 июня от молний погибли 24 человека и ещё три — 25 июня.

Кроме этого, глава индийского правительства Нарендра Моди на своей странице в соцсети Twitter высказал свои соболезнования ввиду гибели людей от молний.

«Поступило трагическое известие о гибели нескольких человек в некоторых районах Уттар-Прадеша и Бихара из-за сильных дождей и молний. Правительства штатов оперативно занимаются оказанием чрезвычайной помощи», — также написал он.

Помимо этого, местные власти рассказали о выплатах в 400 тысяч рупий родственникам погибших и дали рекомендацию жителям как можно дольше не покидать помещения из-за плохих условий погоды.

Отметим, в тоже время местные синоптики дают прогноз о продолжении гроз в штате Уттар-Прадеш в течение нескольких следующих дней.