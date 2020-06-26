Красноярск, , 09:24 — REGNUM В Красноярске 35-летний адвокат признан виновным в мошенничестве, сообщили иаИА REGNUM 26 июня в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Установлено, что с декабря 2019 года по март 2020 года адвокат путём обмана и злоупотребления доверием похитил у 30-летнего жителя Красноярска 150 тысяч рублей. Он собирался похитить ещё 100 тысяч рублей, но его преступные действия пресекли сотрудники регионального УФСБ.

Суд назначил адвокату наказание в виде лишения свободы на один год и три месяца в колонии общего режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2020 года стало известно, что в Свердловской области возбуждено уголовное дело по факту особо крупного мошенничества.

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