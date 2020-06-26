Чита, , 09:18 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряженной. Как сообщает сегодня, 26 июня, оперативный штаб региона общее число носителей SARS-CoV-2 составляет уже 2916 человек, причём 62 из них добавились только за последние сутки.

Из общего числа инфицированных 1753 человек вылечены и выписаны из медучреждений (97 за сутки).

«На 26 июня зарегистрирован 41 летальный случай», — сказано в официальном сообщении оперативного штаба.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Забайкальском крае наблюдается взрывной характер распространения коронавируса. Для того, чтобы справиться с эпидемией, в регион пребыла уже третья группа московских докторов.

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