Киев, , 09:16 — REGNUM 262 населённых пункта Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской областей остаются подтопленными, сообщили 26 июня в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

Семь населённых пунктов обесточены, подтоплен 7731 дом и более 12 тыс. приусадебных участков. Разрушены 154 км автодорог и 57 мостов, повреждены 598 км автодорог, 172 моста и 650 метров дамб, отметили в пресс-службе.

К ликвидации последствий наводнений привлечены 1225 человек и 403 единицы техники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральная прокуратура Украины завела уголовное дело в связи с незаконной вырубкой лесов, которая могла привести к наводнениям в Западной Украине.

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