Омск, , 09:11 — REGNUM В Омске 62-летний мужчина подозревается в применении насилия к сотруднику полиции, сообщили ИА REGNUM 26 июня в областном следственном управлении СКР.

В отношении омича возбуждено уголовное дело. По версии следствия, днём 25 июня в доме на улице Барнаульской в Омске мужчина ударил ножом в область груди участкового уполномоченного полиции, который приехал по вызову на семейный конфликт. Потерпевшему оказана медицинская помощь.

Ранее судимый подозреваемый задержан. Ему грозит до десяти лет лишения свободы. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, на Ставрополье вынесен приговор мужчине, который в городском парке обстрелял полицейских из охотничьего ружья.

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