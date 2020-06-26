* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Багдад, , 09:14 — REGNUM В результате ударов авиации международной коалиции, возглавляемой США, по позициями ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке были ликвидированы порядка 20 боевиков. Об этом 26 июня сообщается в заявлении коалиции.

Удары были нанесены по позициям террористов в городе Махмур, являющемся объектом территориального спора между центральным правительством и Иракским Курдистаном.

Всего было нанесено свыше 15 ударов по укрытиям террористов на горе Карачух, расположенной к западу от деревни Каушаф.

Напомним, боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по-прежнему сохраняют боеспособность в Ираке, в том числе благодаря труднодоступной местности, в которой они организуют свои укрытия.

ИГИЛ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.