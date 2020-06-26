Чита, , 09:00 — REGNUM Моностационар для лечения больных с COVID-19, оборудованный на базе государственного учреждения здравоохранения «Борзинская центральная районная больница» (Забайкальский край), не в полном объеме оснащён необходимым медицинским оборудованием. Это в ходе проверки выяснили сотрудники краевой прокуратуры.

В официальном сообщении надзорного ведомства сказано, что в данном учреждении существует недостаток аппаратов искусственной вентиляции легких, мониторов состояния пациентов, увлажнителей кислорода, а также средств индивидуальной защиты и лекарственных препаратов.

«В целях защиты прав, свобод и интересов неопределенного круга лиц прокуратура обратилась в Борзинский городской суд с исковым заявлением, в котором потребовала устранить нарушения и обязать министерство здравоохранения Забайкальского края оснастить госпитальную базу необходимым оборудованием, средствами индивидуальной защиты и лекарственными препаратами.

Решением Борзинского городского суда исковые требования прокурора удовлетворены, судебный акт обращен к немедленному исполнению», — сказано в официальном сообщении прокуратуры.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на 25 июня общее число носителей коронавируса в Забайкалье составляет уже 2854 человека, причём 61 добавился только за последние сутки. Не обошлось без нового смертельного случая.

Читайте ранее в этом сюжете: В Забайкалье под нужды носителей коронавируса оборудуют новые учреждения