Улан-Удэ, , 08:54 — REGNUM В Бурятии с начала пожароопасного периода составлено 2,5 тыс. протоколов за нарушение противопожарного режима. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, к административной ответственности привлечены более 1,2 тыс. человек, а сумма наложенных штрафов превысила 6,5 млн рублей.

Шесть человек признали виновными в возникновении лесных пожаров, трое из них стали фигурантами уголовного дела.

Для профилактики подобных происшествий, как отмечается, сотрудники ведомства совместно с правоохранителями и специалистами лесной охраны проводят патрулирования в лесах.

«Всего на территории республики действуют более 700 межведомственных групп общей численностью около 3-х тысяч человек, ежедневно проводится до 200 рейдовых мероприятий», — отметили в управлении.

Напомним, в период действия противопожарного режима жителям запрещено разводить костры, сжигать мусор и траву.

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