Красноярск, , 08:46 — REGNUM По состоянию на утро 26 июня в Красноярском крае зарегистрировано 73 лесных пожара на общей площади 18,4 тыс. га. Как сообщили ИА REGNUM в краевом минлесхозе, возгорания действуют в Богучанском, Кежемском, Мотыгинском, Тасеевском, Туруханском и Эвенкийском районах.

Населённым пунктам ничего не угрожает, заверили в министерстве. Лесные огнеборцы уже остановили распространение 15 пожаров. В тушении принимают участие свыше 640 человек, применяется 52 единицы техники.

Усиливается группировка лесопожарных формирований на севере края. В ангарскую группу районов в рамках маневрирования направлены более 430 специалистов.

В Эвенкийском муниципальном районе с 25 июня введён режим ЧС.

За минувшие сутки в крае ликвидировали десять лесных пожаров на площади 212 га. По предварительным данным, возгорания возникли из-за сухих гроз.

Как сообщало ИА REGNUM, на всей территории Красноярского края действует особый противопожарный режим.

Читайте также: В заповеднике на Байкале третьи сутки тушат два грозовых пожара