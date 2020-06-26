* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Анкара, , 08:41 — REGNUM Правоохранительные органы Турции арестовали человека, подозреваемого в связях с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 26 июня сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, спецоперация по поимке предполагаемого преступника прошла в провинции Хатай, расположенной на юге страны.

Задержанному было предъявлено обвинение в распространении через социальных сетей пропагандистских материалов.

Напомним, боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили на территории Турции ряд террористических актов, жертвами которых стали 315 человек.

ИГИЛ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.