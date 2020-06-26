Уфа, , 08:39 — REGNUM Причиной аварии на трассе в Башкирии, в которой погибли три человека, мог стать выезд автотранспортного средства на встречную полосу перед близко идущим автомобилем. Об этом 26 июня сообщает пресс-служба ГИБДД республики.

По сообщению пресс-службы ведомства, такой предварительный вывод был сделан на основании показаний свидетелей этой аварии. На 1381 км автотрассы Самара-Уфа-Челябинск в дорожной аварии погибли 61-летний водитель «ВАЗ 21 093», его 62-летняя супруга, которая не состояла с ним в зарегистрированных отношениях, и ее сын 37 лет. Водитель «Газели» получил ушибы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что авария произошла днем 25 июня в Благоварском районе. Столкнулись автомобиль «ВАЗ 21 093» и грузовой автомобиль «Газель».

В настоящий момент стражи порядка продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего и виновника этого ДТП.

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