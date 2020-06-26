Саянск, Иркутская область, , 08:34 — REGNUM «Мёртвая душа» в школьном коллективе привела на судебную скамью чиновницу, бывшего начальника муниципального казенного учреждения «Управление образования администрации муниципального образования «город Саянск». Подробности уголовного дела, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица, а равно за общее покровительство по службе, за незаконные действия, совершенные в крупном размере») сообщает сегодня, 26 июня, официальный сайт областной прокуратуры.

«По версии следствия установлено, злоумышленница, будучи начальником муниципального казенного учреждения, используя свои служебные полномочия, устроила фиктивно на работу в одну из школ города 36-летнюю женщину. В период времени с декабря 2018 года по сентябрь 2019 года ей ежемесячно начислялась и выплачивалась заработная плата в размере от 8 тыс. рублей до 55 тыс. рублей, однако, фактически своих трудовых обязанностей она не выполняла.

Полученная сумма ежемесячно передавалась директором школы обвиняемой в качестве взятки за общее покровительство по службе. Общая сумма взятки составила более 277 тыс. рублей», — сказано в официальном сообщении.

В настоящее время уголовное дело направлено в Саянский городской суд для рассмотрения по существу.

Как уже сообщало ИА REGNUM, это уже не первый за последнее время случай задержания высокопоставленных чиновников в Приангарье. Напомним, 19 июня по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом в особо крупном размере») задержана первый заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области.

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Ранее обвинение по коррупционный статье было предъявлено начальнику департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда комитета городского обустройства администрации Иркутска. В процессе задержания чиновник пытался сбежать.

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