Москва, , 08:33 — REGNUM Солдат-срочник Никита Еременко, который повредил машину ФСО перед парадом Победы в Москве, был забракован сотрудниками военной контраразведки ФСБ и психологами еще за неделю до шествия. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Отмечается, что командование 27-й мотострелковой бригады, где проходил службу Еременко, пожалело рядового и зачислило его в резерв, пообещав вручить ведомственную медаль «Участник парада Победы».

По словам сослуживцев, Еременко сильно переживал из-за этого. Сам солдат после случившегося заявил, что таким образом хотел отомстить сотрудникам ФСБ, но не знал, что в транспортном средстве находятся сотрудники ФСО.

Сейчас рядовой находится в психиатрическом отделении военно-клинического госпиталя Минобороны в Подольске, где врачи должны проверить его на вменяемость.

Как сообщало ИА REGNUM, солдат-срочник должен был участвовать в параде Победы в Москве, однако в последний момент сотрудники ФСБ перевели его в резерв. После этого военнослужащий автоматом разбил стекла автомобиля ФСО, затем его задержали.

Сообщалось также, что у него произошел нервный срыв. Против рядового не стали возбуждать уголовное дело, поскольку его отправили к психиатрам.

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