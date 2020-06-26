Саратов, , 08:30 — REGNUM В Саратове в цеху по производству мыла в акционерном обществе «Жировой комбинат» женщина во время очистки шнека от остатков продукции лишилась руки, сообщает пресс-служба СКР по Саратовской области.

Предварительно удалось установить, что 25 июня 2020 года вечером 55-летняя оператор находилась в цеху по производству мыла в жировом комбинате и очищала шнек, предназначенный для измельчения сырья, от остатков продукции. В процессе работы левая рука женщины попала в механизм для измельчения, что привело к частичной ампутации на уровне локтевого сгиба. Вызванная скорая помощь госпитализировала пострадавшую.

Следователи проверили место происшествия и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Сотрудники СКР изъяли кадровую и производственную документацию, по итогам проверки примут соответствующее процессуальное решение.

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