Казань, , 08:33 — REGNUM В Татарии подтвердилась смерть еще одного пациента с диагнозом COVID-19. Всего в республике умерших от новой коронавирусной инфекции на 26 июня насчитывается 14 человек, подтвердила информацию руководитель пресс-службы главы РТ Лилия Галимова.

С ее слов, 20 июня скончалась жительница Нижнекамска в возрасте 80 лет. Пациентку 12 июня госпитализировали в инфекционный госпиталь на базе Нижнекамской ЦРБ с двусторонней полисегментарной пневмонией, вызванной вирусом COVID-19. Женщина имела сопутствующие заболевания — сахарный диабет, почечную недостаточность и хронические сердечно-сосудистые заболевания.

Причину смерти женщины установили по итогам патологоанатомической экспертизы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Татарии 2870 жителей с 26 июня начнут тестировать на иммунитет к коронавирусу.

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