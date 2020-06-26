Гусиноозёрск, Бурятия, , 07:51 — REGNUM В городе Гусиноозёрск в Бурятии грунтовыми водами подтоплены 86 жилых домов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, проблему подняла местная жительница в ходе общения главы региона Алексея Цыденова с гражданами в прямом эфире 23 июня.

Глава поручил подчинённым выехать на место и разобраться с ситуацией. По итогам проверки выяснилось, что в зону подтопления входят 136 домов.

«В этом году подтопило 86 домов, 12 из них уже признаны аварийными. Это произошло, поскольку маловодный период прошёл, водообмен возле Гусиного озера нарушен. Необходим целый комплекс мер», — отметили министр природных ресурсов Алексей Хандархаев.

В числе мер нужно расчистить русло впадающей в Гусиное озеро реки, а также два выхода из озера. Работы по расчистке начнутся в ближайшее время. Кроме того, по словам министра, есть вопросы к оросительной системе.

«Здесь будем применять технические решения. Если мы сделаем это в комплексе, я уверен, наладим баланс в озере», — заключил Алексей Хандархаев.

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