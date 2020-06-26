Петропавловск-Камчатский, 26 июня 2020, 07:26 — REGNUM Деятельность организованной преступной группы, занимавшейся браконьерством, пресекли на Камчатке, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Камчатского края.
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Вилючинским районным судом вынесен обвинительный приговор в отношении шести жителей Вилючинска и Петропавловска-Камчатского. Они признаны виновными в незаконной добыче морских биоресурсов, совершенной организованной группой с причинением особо крупного ущерба.
Установлено, что злоумышленники, надев маски, пользуясь дорогостоящими катерами и орудиями лова, занимались незаконным ловом лосося. Ущерб государству от их деятельности составил почти 420 тыс. рублей.
В судебном заседании обвиняемые вину не признали, своё участие в ОПГ отрицали.
Суд назначил им наказание от 2 до 2,5 лет лишения свободы с испытательным сроком 2 года каждому.
Приговор в законную силу не вступил.
Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии вынесли приговор браконьеру за незаконный вылов осетров. Он оштрафован на 10 млн рублей.