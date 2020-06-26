Мехико, , 07:10 — REGNUM Два вооруженных столкновения произошли в мексиканском штате Синалоа, говорится в сообщении министерства общественной безопасности Мексики.

На одном из мест происшествия силовики обнаружили тела семерых человек, которых подозревают в причастности к наркокартелям.

«Обнаружено семь тел, большинство из них было одето в тактическую одежду и бронежилеты… Очевидно, это была перестрелка между организованными преступными группировками», — заявил представитель ведомства Кристобаль Кастанеда.

На месте другой перестрелки силовики нашли еще девять тел. По предварительным данным, семеро из них являются местными жителями, тела еще двоих не опознаны. У одного из убитых был обнаружен автомат Калашникова.