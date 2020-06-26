Баргузинский район, Бурятия, , 07:03 — REGNUM На территории Баргузинского заповедника в Бурятии третьи сутки продолжается тушение двух грозовых пожаров. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе агентства лесного хозяйства Бурятии, в борьбе с возгоранием принимают участие 78 пожарных и сотрудников заповедника.

Пройденная огнём площадь достигла 63 га, из которых 16 га пройдены верховым пожаром.

Всего на территории республики за минувшие сутки велись работы по тушению 19 лесных пожаров на общей площади 661 га, шесть из которых к утру 26 июня удалось ликвидировать. Ещё девять возгораний локализовано.

«Кроме этого, на территории Баунтовского и Северо-Байкальского районов под наблюдением программы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» находятся 2 термоточки. Они находятся в труднодоступной горной местности. Угроза населённым пунктам и объектам экономики отсутствует», — отметили в агентстве.

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