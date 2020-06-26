Абакан, , 07:02 — REGNUM Клещевой сезон продолжается в Хакасии. Как сообщили ИА REGNUM в республиканском управлении Роспотребнадзора, на территории республики клещи остаются активными.

По состоянию на 26 июня в Хакасии в медицинские организации по поводу присасывания клещей обратились 2339 человек, в том числе 615 детей. Это на 5% ниже уровня 2019 года.

Лабораторные исследования показали, что в 25,6% исследованных клещей обнаружен возбудитель боррелиоза; в 3,3% — анаплазмоза; в 2,1% — эрлихиоза; в 1,3% — клещевого вирусного энцефалита. Сохраняется риск заражения «клещевыми» инфекциями.

С начала сезона активности клещей зарегистрирован один случай заболевания иксодовым клещевым боррелиозом. Заболел взрослый житель Аскизского района.

С начала сезона в Хакасии от клещей обработано 846 га. Прививку от клещевого вирусного энцефалита получили 44,8 тысячи человек, в том числе 24,7 тысячи дети.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области к 23 июня от присасывания клещей пострадали уже 27 402 человека.

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