Нью-Дели, , 06:56 — REGNUM В результате ударов молний на востоке и севере Индии 25 июня погибли 107 человек. Об этом 26 июня сообщает газета The Times of India.

По информации властей, на которую ссылается издание, в восточном штате Бихар разряды молний вызвали смерть 83 жителей, а в северном штате Уттар-Прадеш по этой же причине погибли 24 человека.

Отмечается, что большинство погибших были застигнуты грозовыми ливнями во время работы в поле. Чрезвычайные службы предупреждали население об угрозе, которую принёс в Индию летний муссон, однако жители не стали спасаться от непогоды в домах.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил семьям погибших соболезнования. Власти штатов окажут им материальную помощь.