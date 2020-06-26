Магаданская область, , 06:41 — REGNUM Власти Магадана принимают экстренные меры в связи со сходом грунта на шоссе Портовом. Об этом 26 июня сообщает пресс-служба администрации города.

«Глава города поручил Департаменту строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии Магадана (САТЭК) в кратчайшие сроки обеспечить ограничение доступа к склону», — говорится в сообщении.

Отмечается, что наибольшую опасность «слетающие с возвышенности глыбы» представляют для автомобилей, которые перевозят нефтепродукты, поскольку это «может повлечь за собой разлив нефтепродуктов в бухту Нагаева».

Причина схода оползня пока не установлена, возможно его мог спровоцировать несанкционированный сбор грунта. На аварийный участок предполагается установка видеонаблюдения, а проектировщики должны будут оперативно рассчитать варианты строительства защитной дамбы.

«Это большая работа, мы планируем взаимодействовать с министерством природных ресурсов Магаданской области, поскольку решение вопроса не в полном объеме находится в полномочиях муниципалитета», — заявил мэр Магадана Юрий Гришан.