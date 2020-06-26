Южно-Сахалинск, , 06:26 — REGNUM Легковой автомобиль Toyota Corolla врезался в иномарку Nissan X-Trail в Южно-Сахалинске, передает АСТВ.

Сообщается, что ДТП произошло на Коммунистическом проспекте. Водитель кроссовера затормозил перед пешеходным переходом, в этот момент его сзади «догнала» Toyota Corolla. В результате аварии пострадала пассажирка легковушки. Ее госпитализировали. В настоящее время выясняются причины и обстоятельства ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Московской области. в результате ДТП погибли три человека, еще один получил травмы.

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