Барнаул, 26 июня 2020, 06:22 — REGNUM С наступлением жаркой погоды в Алтайском крае участились природные пожары. Как сообщает сегодня, 26 июня, региональное ГУ МЧС РФ, только за минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения Алтайского края ликвидировали 47 пожаров, около половины из них — ландшафтные.
Так, вчера днем на пульт диспетчера пожарной охраны Немецкого национального района поступило сообщение о возгорании сухой растительности в районе села Николаевка. На момент прибытия первого подразделения в заброшенных котлованах, ранее использовавшихся для орошения полей, открытым огнем полыхал сухостой. Жаркая ветреная погода способствовала стремительному распространению пламени на большой площади.
Руководитель службы пожаротушения, оценив масштабы произошедшего, запросил дополнительные силы и средства. В работе, вместе с профессиональными огнеборцами, принимала участие добровольная пожарная команда сельскохозяйственной артели племзавода «Степной», патрульно-маневренная группа Николаевского сельсовета.
По словам начальника 77 пожарно-спасательной части Якова Титоренко, сложность в тушении заключалась в том, что район безводный, осуществлялся постоянный подвоз воды от водонапорной башни. Местность труднодоступная — овраги и канавы, заросшие кустарником. В ходе локализации возгорания были созданы три боевых участка, бойцы пожарной охраны вели постоянное окарауливание, поскольку после ликвидации открытого горения происходило тление, а затем ветер вновь раздувал пламя. Благодаря оперативной и слаженной работе пожарных и добровольцев, пожар удалось потушить и снять угрозу дальнейшего распространения пламени. Общая площадь горения составила около трёх гектаров. По предварительной оценке специалистов, причиной произошедшего стало неосторожное обращение с огнем.
Также пожарно-спасательные подразделения Алтайского края выезжали на борьбу с ландшафтными пожарами в Курьинском, Хабарском, Каменском, Павловском, Змеиногорском, Суетском, Михайловском, Калманском, Угловском, Бурлинском, Краснощековском, Чарышском, Тальменском, Хабарском районах, городах Рубцовск и Новоалтайск.
Как уже сообщало ИА REGNUM, в отдельных районах региона сохранится высокая пожароопасность (4 класс горимости), местами по западу ожидается чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости). Также ожидается ветер, порывы которого могут достигать 18−20 м/с.