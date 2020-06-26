Вашингтон, , 06:31 — REGNUM Компания Symantec, специализирующаяся на компьютерной безопасности, заявила о новых попытках атаки на предприятия США, предпринятые хакерской группой Evil Corp., якобы принадлежащей российскому гражданину. Об этом говорится в заявлении компании, опубликованном 25 июня в её микроблоге.

В тексте заявляется, что с помощью новой вредоносной программы WastedLocker, которая «является довольно новым видом целевых вредоносных программ», мошенники планировали нанести максимальный ущерб информационно-технической инфраструктуре предприятий путём зашифровки большинства компьютеров и серверов, после чего потребовать за восстановление доступа многомиллионный выкуп.

Эксперты Symantec утверждают, что хакерским атакам подверглись не менее 31 американской организации, а может быть и значительно больше.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство финансов США в декабре ввело санкции в отношении семи российских компаний, а также ряда российских физических лиц, которые связаны с кибербезопасностью, за «вредоносную деятельность» в сети Интернет. В числе попавших под санкции — российские граждане Максим Якубец и Игорь Турашев, которых США обвинили в мошенничестве с программным обеспечением для компьютеров. Вашингтон считает их причастными к хакерской группой Evil Corp.

Также власти США объявили о награде в $5 млн за информацию, которая поможет арестовать Якубца.

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