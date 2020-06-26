Абакан, , 06:16 — REGNUM Житель Хакасии расправился со своей сожительницей. Как сообщили ИА REGNUM в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и республике, убийство раскрыли по горячим следам.

24 июня в следственные органы поступило сообщение об обнаружении на участке местности для хранения твердых бытовых отходов в рабочем посёлке Усть-Абакан Усть-Абаканского района тела 44-летней женщины с признаками насильственной смерти. Уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

В кратчайшее сроки удалось установить и задержать мужчину, причастного к преступлению. Им оказался 44-летний сожитель женщины.

По версии следствия, 23 июня мужчина и женщина употребляли спиртное в своём доме. Вечером нетрезвые сожители поссорились. Причиной ссоры стала ревность — женщина стала упрекать мужчину в неверности.

Когда женщина принимала ванну, сожитель утопил её. Чтобы скрыть следы преступления, он завернул тело в ковёр и перенёс на участок с мусором.

Мужчина задержан, расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае двое мужчин скинули с железнодорожного моста свою 24-летнюю знакомую.

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