Лондон, , 06:10 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,3 у берегов Южных Сандвичевых островов, сообщает Геологическая служба США.

Сообщается, что очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. Эпицентр сейсмособытия располагался по координатам 56,7499 градусов южной широты и 25,3865 градусов западной долготы. Информации о возможных разрушениях не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июня землетрясение магнитудой 5,1 произошло у берегов Южных Сандвичевых островов. Пострадавших не было.

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