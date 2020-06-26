Владивосток, , 06:22 — REGNUM Сотрудники Дальневосточной оперативной таможни и Пограничного управления ФСБ России по региону предотвратили вывоз без лицензии в Китай 106 тонн лома металлов утилизированной атомной подводной лодки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

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Компания с регистрацией во Владивостоке в 2018 году подала во Владивостокский центр электронного декларирования (ЦЭД) декларацию на экспорт четырёх контейнеров с ломом чёрных металлов.

Таможенники в ходе проверки контейнеров установили, что под видом чёрного лома компания пыталась экспортировать сталь, полученную в результате разделки корпуса подводной лодки.

Лом этой стали относится к металлам, которые путём переплавки и последующей ковки могут быть использованы повторно при производстве военной техники. Вывезти такой металл за границу можно только при наличии лицензии Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России).

«Лицензия выдаётся специализированным государственным организациям, получившим в установленном порядке право на осуществление внешнеторговой деятельности в отношении такой продукции. Данная компания-экспортёр в ФСВТС России за лицензией не обращалась», — пояснили таможенники.

В ходе расследования выяснилось, что лом металлов купили на судоремонтном заводе-изготовителе в рамках аукциона. Для участия в нём директор компании воспользовался лицензией компании, имеющей разрешение на участие в таких торгах.

В отношении руководителя компании таможня возбудила уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии сотрудники таможни выявили факты контрабанды в Китай и Пакистан пиломатериалов лиственных и хвойных пород общей стоимостью 250 млн рублей.