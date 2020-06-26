Владивосток, , 05:02 — REGNUM Владивосток 26 июня оказался во власти стихии — ливневые дожди затопили улицы столицы Дальнего Востока, несколько домов остались без электричества, на дорогах заторы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской мэрии.

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Городские службы контролируют ситуацию, поднимают решётки на сетях ливневой канализации, прочищают участки сетей, где есть засорения.

«Наблюдались небольшие подтопления на Иманской, Космонавтов, в районе стадиона «Авангард», на Маковского, в районе торгового центра «Зелёный остров» и по ряду других адресов. Просим пешеходов и автолюбителей быть предельно внимательными во время непогоды», — сказали в управлении дорог и благоустройства Владивостока.

Сильные дожди прогнозируют в течение дня с количеством осадков более 50 мм менее чем за 12 часов. Возможны грозы. Температура воздуха в городе — от 16 до 18 градусов тепла.

Рабочие и спецтехника чистят ливнёвки от грунта и мусора, убирают оползни с косогоров и откосов, а также ветви и деревья, которые падают из-за порывистого ветра.

МЧС Приморья рассылает сообщения о штормовом предупреждении.

Жители Владивостока в соцсетях делятся информацией о состоянии дорог, размывах и подтоплениях.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье ограничили проезд легковых машин из-за разлива рек.