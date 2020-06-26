Южно-Сахалинск, , 04:31 — REGNUM Три легковых автомобиля загорелись в Южно-Сахалинске, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Сахалинской области.

Инцидент произошел в ночь на 26 июня у улицы Комсомольской. Пожарные оперативно прибыли на место происшествия, к моменту их прибытия огнем были охвачены три автомобиля на площади 20 квадратных метров. Пожар были ликвидирован, пострадавших не было. Причины возгорания выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 25 июня в Южно-Сахалинске на улице Ключевской загорелся автомобиль. Пожарные ликвидировали возгорание, пострадавших не было.

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