Якутск, , 04:12 — REGNUM В Якутии фиксируют большое количество термоточек в северных и арктических районах, где стоит аномальная жара. Первый зампредседателя правительства региона Алексей Колодезников сказал, что класс пожароопасности растёт и надо быть готовыми к оперативному тушению лесных пожаров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы республики.

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На активно охраняемой территории лесного фонда действуют 11 лесных пожаров общей площадью 558 га в 11 районах Якутии. Из них локализованы пять пожаров: в Алданском, Верхнеколымском, Мегино-Кангаласском, Томпонском, Усть-Алданском районах на общей площади 74 га.

Задействовано 383 человека, в том числе работников лесопожарных формирований — 155, лесничества — пять, МЧС — 20, местного населения — 203, а также 29 единиц техники.

В случае необходимости привлекут 12 воздушных судов: 10 самолётов на авиапатрулирование по 13 районам и Якутску и два вертолёта на тушение.

Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера из-за пожаров в лесах введён в Абыйском и Нижнеколымском районах. Ещё в начале недели власти Якутии рекомендовали ввести такой режим в Вилюйском, Верхневилюйском, Эвено-Бытантайском и Верхнеколымском районах.

«В случае введения режима ЧС в двух и более муниципальных районах, можно уже объявить ЧС регионального характера, что даст возможность привлечь к тушению лесных пожаров федеральные силы и средства по линии МЧС и линии ФГБУ «Авиалесоохрана», — пояснили в правительстве.

Колодезников поручил срочно направить письма в Русгидро и Чукотэнерго о необходимости оперативного введения ими ведомственного плана по защите ЛЭП.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке удалось потушить природный пожар, который действовал с 16 июня вблизи села Анавгай Быстринского района. Ситуация с лесными пожарами в регионе остаётся сложной.